شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة بدر يزيل مخالفة بإحدى الوحدات السكنية لتغيير النشاط من سكنى إلى تجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم إزالة مخالفة بإحدى الوحدات السكنية بالعمارة رقم 15 المجاورة الثالثة بالحى الثالث بالمدينة، وذلك عقب قيام مالك الوحدة بهدم السور الخارجى لها وتركيب أبواب من الصاج بغرض فتح محلين تجاريين بالمخالفة، مستغلاً الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه أثناء المرور الدورى لحملات إزالة المخالفات والتعديات تم رصد تلك المخالفة، وعلى الفور تم إزالتها بمعرفة إدارتى الأمن والأحياء بالجهاز، وذلك لمخالفة النشاط المخصص له الوحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها، مضيفاً أنه جارٍ استكمال وتكثيف حملات إزالة المخالفات والتعديات لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة ولردع المخالفين.



جهاز مدينة بدر يزيل مخالفة بإحدى الوحدات السكنية

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات ومنع المخالفات بالمدينة، مشيراً إلى أنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذاً للقانون.

من ناحية أخرى قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: إن جهاز مدينة بدر بالتعاون مع الجهات المختصة يواصل حملات التطهير والتعقيم لوسائل المواصلات العامة والخاصة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد، وحفاظاً على سكان المدينة والمترددين عليها من الإصابة بالفيروس.

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وأضاف المهندس عمار مندور، أن حملات التطهير والتعقيم شملت جميع السيارات والأتوبيسات المترددة على المدينة، وتم وضع بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين والعاملين والساكنين والمترددين على المدينة الذين يستخدمون الأتوبيسات والمينى باص بشكل يومى.

وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، استمرار حملات التطهير والتعقيم لوسائل المواصلات والمناطق المختلفة بالمدينة بشكل يومي، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة في الفترة الحالية حفاظا على صحة المواطنين، وحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك تكليفاتٍ لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بشن حملات مكبرة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأنه يتم تطبيق القرارات بالمدن كافة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد‪.‬

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على أنه لا تهاون فى تطبيق تلك القرارات، وعلي جميع المواطنين بالمدن الجديدة، الالتزام بالتعاون في تطبيقها، وسنتعامل بحسم مع المخالفين‪.‬