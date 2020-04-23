شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: التصالح على أولى مخالفات البناء تنفيذا للقانون فى مدينة الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه تم خلال هذا الأسبوع التصالح على أولى مخالفات البناء في مدينة الشيخ زايد، وذلك فى إطار تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأضاف المهندس مصطفى فهمى: تم التصالح على مخالفة تحويل البدروم إلى سكني بقيمة 800 جنيه لكل متر، والتصالح على مخالفة استكمال بناء غرف السطح وتحويلها من نشاط خدمي إلى سكني بقيمة 1600 جنيه لكل متر، بالإضافة إلى أنه تم التصالح على أول مخالفة لبناء مول تجاري كامل بدون تراخيص.

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وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى أن عدد المتقدمين بطلبات تصالح على مخالفات البناء بالمدينة، 788 طلباً، تم مراجعة 190 طلباً منها حتى الآن، وتم إرسال مطالبات السداد لهم، لإنهاء إجراءات التصالح.

كانت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، قد نظمت ورشة عمل بمحافظة الإسكندرية، بشأن القانون رقم 17 لسنة 2019، والصادر بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وذلك فى إطار تكليفات وزير الإسكان بمتابعة تفعيل أحكام القانون، واستجابة لدعوة المهندس محمد صبري، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والمهندس على راغب، رئيس لجنة الإسكان بالجمعية.

وقدمت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات تطبيق القانون، خلال ورشة العمل، عرضا مرئياً يوضح أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والنماذج الاسترشادية المرفقة بها، كما قامت بالرد على استفسارات الحضور من الجهات الإدارية بالمحافظة، لتذليل العقبات التي تواجه تلك الجهات خلال تفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى التيسيرات التى أقرتها اللجنة المختصة بالرد على الاستفسارات لسرعة إنفاذ القانون والتيسير على المواطنين، وذلك بحضور أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والمهندس أحمد حسين، مدير مديرية الإسكان والمرافق، ورؤساء الأحياء، والإدارات الهندسية بالمحافظة.