شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد مصارف الكويت: فتح 25% من فروع البنوك بدءا من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد اليوم الخميس إنه سيجري فتح 25 في المئة من فروع البنوك بالكويت بدءا من الأحد المقبل. وقال الماجد في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن كثيرا من الأنشطة والخدمات التي تقدمها البنوك ستكون إلكترونية.

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