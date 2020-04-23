مصدر: متوسط إنتاج روسيا النفطى فى أول 22 يوما من أبريل 11.28 مليون برميل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع على بيانات الإنتاج الرسمية لرويترز اليوم الخميس، إن متوسط إنتاج روسيا النفطي في أول 22 يوميا من أبريل بلغ 11.28 مليون برميل يوميا، دون تغيير إلى حد كبير عن المستويات المسجلة في مارس. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار للنفط بقيادة روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري على خفض إنتاجهم 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو لمكافحة تراجع الطلب الناجم عن انتشار فيروس كورونا.

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