شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل توقعات ركود الاقتصاد الأوروبي بأسوأ وتيرة على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بالإضافة إلى بيانات عن القطاعات الرئيسية فى أوروبا ، عززت توقعات ركود الاقتصاد الأوروبي خلال النصف الأول من هذا العام بأسوأ وتيرة على الإطلاق.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.35% إلى 1.0784$ الأدنى منذ 7 نيسان/أبريل ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0822 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0834$

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 100.60 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات.

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حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي بوتيرة قد تكون الأسوأ منذ فترة الكساد الكبير التي حدثت فى ثلاثينات القرن الماضي.

وفى أوروبا وبسبب تفشي جائحة فيروس كورونا فى معظم أنحاء القارة العجوز ،عززت بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي ، توقعات اتجاه اقتصاد منطقة اليورو إلى تسجيل أسوأ ركود على الإطلاق خلال النصف الأول من هذا العام.

سجل قطاع الصناعات التحويلية فى أوروبا مستوي 32.9 نقطة فى نيسان/أبريل ،بأسوأ قراءة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2009 ،بأسوأ من التوقعات مستوي 42 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 47.8 نقطة فى آذار/مارس.

وانخفض قطاع الخدمات الأوروبي لأدنى مستوياته على الإطلاق ، مسجلا مستوي 11.7 نقطة فى نيسان/أبريل ،أسوأ من التوقعات مستوي 23.2 نقطة ،أسوأ من القراءة السابقة مستوي 26.4 نقطة.