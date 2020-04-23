شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا قطاع الصناعات الفرنسي يهبط لأدنى مستوياته على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الفرنسي الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في فرنسا بالقراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل بمستوي31.5 نقطة ،فى ثالث انكماش شهري على التوالي ، بأسوأ قراءة على الإطلاق منذ بدء تجميع البيانات قبل 22 عاما ، بسبب إغلاق ثاني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو للحد من انتشار فيروس كورونا ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 37.3 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة 43.2نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب فيروس كورونا قطاع الصناعات الفرنسي يهبط لأدنى مستوياته على الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.