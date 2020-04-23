شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد مصارف الكويت يعلن عن زيادة فروع البنوك العاملة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن اتحاد مصارف الكويت عن زيادة عدد البنوك الكويتية العاملة لتصل كحد أدنى إلى 25% من إجمالي عدد فروع كل بنك اعتبارا من الأحد 26 أبريل 2020.

وأشار الاتحاد إلى أن ذلك يأتي لتلبية احتياجات العملاء وتحقيق أهداف خطة تقديم القروض الميسرة لعملاء البنوك، وذلك بناء على توجيهات محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

Advertisements

وأكد اتحاد مصارف الكويت في وقت سابق على تمتع البنوك المحلية بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات الناجمة عن تفشي كورونا والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية.

وخلال الشهر الماضي قرر اتحاد مصارف الكویت تأجیل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانیة لمدة 6 أشهر وذلك ضمن الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فیروس كورونا المستجد.

وقررت البنوك الكويتية منتصف الشهر الماضي، تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لكافة عملائها من المواطنين لمدة 6 أشهر مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.