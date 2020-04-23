شكرا لقرائتكم خبر عن فوز تابعة لشركة عربي القابضة بمناقصة للبترول الكويتية بـ94.89 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مجموعة عربي القابضة عن فوز شركتها التابعة "عربي للطاقة والتكنولوجيا" بمناقصة بقيمة 94.89 مليون دينار كويتي من شركة البترول الوطنية الكويتية.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت، أن مدة تنفيذ المشروع تصل لنحو 63 شهراً، وتتعلق المناقصة بصيانة ميكانيكية للمصفاة، ومرافق إنتاج الغازات السائلة في مصفاة ميناء الأحمدي.

وتراجعت خسائر الشركة إلى 756.2 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 453 دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 67%.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر إلى 74.5 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 83.2 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من 2018.