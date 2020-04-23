شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية لإعادة التمويل تعلن تأجيل الأقساط 90 يوماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة - برنامجا لتخفيف عبء التمويلات العقارية بالتعاون مع شركائها الممولين من البنوك وشركات التمويل العقاري، ليشمل تأجيل الأقساط دون تكلفة لمدة 90 يوماً.

وذلك في إطار التزام الشركة بالإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم كافة القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

ويهدف البرنامج إلى منح مستفيدي التمويل العقاري ضمن محفظة الشركة من العاملين في القطاع الخاص بشكل عام (باستثناء المؤسسات المالية) والرعاية الصحية وأصحاب الأعمال الخاصة المتأثرين بجائحة فيروس كورونا الخيار بتأجيل أقساط التمويل العقاري لمدة ‏تصل إلى 3 أشهر في حال رغبتهم بذلك، دون أية تكلفة إضافية، بحسب "العربية"

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ومن خلال هذه المبادرة لن يتحمل ملاك المنازل المستفيدين من خيار تأجيل الأقساط أية رسوم، مع زيادة مدة سداد التمويل العقاري بما يساوي فترة التأجيل (ثلاثة أشهر).

وتتيح المبادرة الخيار للمستفيدين بعدم تأجيل الأقساط في حال رغبتهم بذلك، وسيتم التعامل مع ملاك المنازل الذين يحتاجون إلى تدابير تأجيل لمدة أطول بحسب كل حالة، إذ ستقوم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بالتعاون مع شركائها من الممولين العقاريين بتقييم لكل حالة على حدة، وتمديد التأجيل حسب الحاجة إلى 6 أشهر، وفقاً لتوجيهات مؤسسة النقد.

وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة في وقت سابق، النظير السعودي لشركة الرهن العقاري الأمريكية فاني ماي، تباطؤاً مؤقتاً في سوق الرهون على مدار الشهور القليلة المقبلة، إذ يضر فيروس كورونا المستجد بالطلب على الإسكان.

وقال الرئيس التنفيذي، فابريس سوسيني، إن الهدف الأساسي للشركة للعام الجاري كان طرح ما بين 22 مليار ريال و23 مليار ريال، لكن هذا يبدو "طموحا جدا جدا" في ظل أوضاع السوق الحالية.