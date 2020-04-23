شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لعزم جديد– تحليل - 23-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر البلاتين بتداولات يوم أمس لتشكيل ارتداد إيجابي مؤقت بعد ملامسته للدعم المستقر عند 710.00 متأثرا بتعارض إيجابية مؤشر ستوكاستيك أمام الثبات السلبي ضمن محاور القناة الهابطة.

نود التذكير بأهمية ثبات المقاومة الرئيسية والمستقرة عند 790.00 ليعزز ذلك الاستمرارية السلبية والتي تتطلب كسر مستوى 710.00 والوصول نحو الهدف السلبي الثاني المتمركز عند 680.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 790.00 و 710.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط