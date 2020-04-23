شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لعزم جديد– تحليل - 23-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر البلاتين بتداولات يوم أمس لتشكيل ارتداد إيجابي مؤقت بعد ملامسته للدعم المستقر عند 710.00 متأثرا بتعارض إيجابية مؤشر ستوكاستيك أمام الثبات السلبي ضمن محاور القناة الهابطة.
نود التذكير بأهمية ثبات المقاومة الرئيسية والمستقرة عند 790.00 ليعزز ذلك الاستمرارية السلبية والتي تتطلب كسر مستوى 710.00 والوصول نحو الهدف السلبي الثاني المتمركز عند 680.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 790.00 و 710.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يحتاج لعزم جديد– تحليل - 23-4-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.