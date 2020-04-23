شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحافظ على الثبات السلبي– تحليل -23-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من ارتفاع سعر النحاس بتداولات يوم أمس نحو 2.3000 إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الرئيسي الهابط نظرا لثبات المقاومة المستقرة حاليا عند 2.3415, لذلك سنبقى بانتظار اتحاد المؤشرات الرئيسية بتقديم العزم السلبي ليتمكن السعر بذلك من مواصلة الهبوط وليتجاوز بذلك مستوى 2.1400 بهدف الوصول نحو 2.0700 خلال الفترة القريبة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3410 و 2.1400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط