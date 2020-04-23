شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يمهد لهبوط جديد-تحليل - 23-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تذبذب سعر الزوج بتداولات يوم امس فوق الدعم الأولي المتمركز عند 132.10 إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الرئيسي الهابط والقائم على ثبات المقاومة المستقرة حاليا عند 133.90.

تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 20 يساهم بتوفير العزم السلبي الإضافي ليسهل بذلك مهمة كسر العائق الحالي ليبدأ السعر باستهداف مستويات سلبية جديدة قد تمتد نحو 131.40 و 130.60 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.90 و 131.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط