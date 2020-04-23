اليورو مقابل الين يبدأ بالزحف السلبي- تحليل - 23-4-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس بالتسلل مجددا دون مستوى 116.65 ليعزز بذلك المسار الهابط لنلاحظ تشكيله لزحف سلبي واستقراره عند 116.15, استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بوصوله نحو مستوى تشبع البيع يدعونا لانتظار تسجيل السعر لأهداف سلبية جديدة قد تبدأ من 115.45 وصولا لدعم القناة الهابطة والمتمركز حاليا عند 114.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.10 و 115.45
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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