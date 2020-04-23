شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يؤجل الهجوم السلبي- تحليل - 23-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الغاز مؤخرا لضغوط إيجابية قوية ناتجة عن اندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء وليجبره ذلك على القفز فوق المتوسط المتحرك 55 والثبات فوق مستوى 2.036, ما سبق يدعم المحاولات التصحيحية الصاعدة للفترة القريبة لنتوقع استهداف السعر بذلك لمستوى 2.320 وباستمرار الضغوط الإيجابية قد ينجح باختبار مقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 2.467.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.980 2.320
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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