سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي اليوم

إستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الخميس 23 أبريل 2020.

وبلغ سعر الدولار نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

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وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.68 جنيهاللشراء، 15.81 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.69 جنيه للشراء، و 15.79 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.70 للشراء، 15.80 جنيه للبيع.