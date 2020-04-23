شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يوقع اتفاقية بيع شركة أرباخ جرايسون بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت شركة بلتون المالية القابضة، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، اتفاقية لبيع شركة ارباخ جرايسون التابعة لها مع مجموعة من المستثمرين، وسوف يتم إنهاء جميع إجراءات عملية البيع بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم القطاع المالى (FINRA) بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب بيان صحفى اليوم الخميس.

واتخذ نجيب ساويرس، قرار البيع فى إطار استراتيجية بلتون التى تستهدف التركيز بشكل أساسى على السوق المصرى والأسواق المجاورة فى قطاع بنوك الاستثمار بالإضافة إلى التوسع فى منصة الخدمات المالية غير المصرفية، والتى بدأتها الشركة منذ بداية 2020، وتعزيز مجموعة الخدمات الاستثمارية والمالية غير المصرفية لعملائها داخل وخارج جمهورية مصر العربية وكذلك تعظيم العائد على استثمارات الشركة وإعادة هيكلتها.

وكان الملياردير نجيب ساويرس قد استحوذ من خلال شركته أوراسكوم للاستثمار القابضة، على شركة بلتون المالية عام 2015، ويشغل ساويرس عضوية مجلس إدارة الشركة، ويترأس مجلس إداراتها ماجد شوقى رئيس البورصة الأسبق.

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وتوسع نجيب ساويرس، فى قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، بتأسيس شركتين للتمويل العقارى والتأجير التمويلي، بالإضافة إلى تأسيس شركة لنشاط البيع بالتقسيط، وتستهدف أن تصل محفظة التمويل العقارى بنهاية العام 300 مليون جنيه، والتأجير التمويلى 400 مليون جنيه، فيما سوف تصل محفظة نشاط البيع بالتقسيط 45 مليون جنيه.

وتستهدف بلتون، من تلك الخطة إعادة الشركة لمستويات الربحية مرة أخرى بعد تحقيقها خسائر (خسائر مساهمى الشركة الأم) بلغت 63.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 27.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، وتمول خطتها التوسعية من حصيلة الاكتتاب، الذى أجرته لزيادة رأس المال المصدر بقيمة إجمالية 553.27 مليون جنيه، إضافة إلى 5.53 مليون جنيه مصاريف إصدار، ورفعت به رأس المصدر من 338.03 مليون جنيه إلى 891.3 مليون جنيه موزع على 445.65 مليون سهم بقيمة اسميه 2 جنيه للسهم.