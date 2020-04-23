ستاندرد تشارترد يتوقع انكماش الناتج المحلى للسعودية 4.5% بفعل تخفيضات إنتاج النفط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ستاندرد تشارترد إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 4.5 بالمئة على أساس سنوي في 2020 مقابل توقعات سابقة بنمو خمسة بالمئة، ما يرجع في الأساس إلى تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها بين منتجين عالميين للخام.

وقال البنك في بيان إن الإمارات ستشهد تراجع الناتج المحلي الإجمالي 4.5 بالمئة هذا العام مقابل تقدير سابق بنمو 1.4 بالمئة.

وأضاف أن من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت 6.3 بالمئة مقابل توقع سابق لنمو بنسبة واحد بالمئة.