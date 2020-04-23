شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى 1.43% في مستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار مولز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.43% رابحاً 26.69 نقطة ليصل إلى مستوى 1888.97 نقطة، مدفوعاً بصعود 7 قطاعات على رأسها العقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 223.5 مليون سهم محققة ما قيمته 163.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2975 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفع 23 سهماً، فيما انخفضت 4 أسهم، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.85%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.47%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.76%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.79%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.68%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2.85%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 10.04%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8.66%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.58%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 2.31%، فيما تصدر سهم شركة إعمار مولز قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 39.3 مليون ورقة بقيمة 46.8 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 7.14%.

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وفى سياق متصل منح سوق أبو ظبى للأوراق المالية، رخصة التداول بالهامش قصير الأجل لتصبح بذلك من أولى الشركات التي تقدم هذه الخدمة لعملائها.

وفى سياق آخر يعقد مجلس إدارة شركة يونيكاى للأغذية، يوم الأحد الموافق 26 إبريل، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً عن بعد إلكترونياً، وذلك لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، بالإضافة إلى تعيين أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس ومناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة.

فيما أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد أمس الأربعاء، حيث تمت الموافقة على البيانات المالية السنوية للشركة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، ووافق عليها واعتمدها، كما أوصى المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

وفى سياق آخر يبدأ اليوم التداول على أسهم شركتى اللاينس للتأمين، الإمارات للاتصالات المتكاملة – DU، اليوم الخميس، دون الحق فى الأرباح.