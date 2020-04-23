شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الكويتية: الكويت بدأت بالفعل خفض إمدادات النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلا عن وزير النفط الكويتي أن البلاد بدأت خفض إمدادات النفط للسوق العالمية بدون انتظار سريان اتفاق توصلت إليه دول مصدرة للخام. ومن المقرر أن يبدأ سريان الاتفاق في أول مايو.

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