شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى السعودى: تأجيل أقساط القروض لمدة 3 أشهر للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في تغريدة اليوم الخميس، إنها وجهت البنوك في المملكة بتأجيل سداد أقساط كافة المنتجات التمويلية المقدمة للموظفين السعوديين لمدة ثلاثة أشهر.

وأضافت المؤسسة أن الإجراء جزء من حزمة اقتصادية حكومية لمساعدة الشركات والعاملين في التغلب على تداعيات تفشي كوفيد-19.

وكان قد قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن بلاده ستعتمد على الاقتراض في الجانب الأكبر من تمويل عجز الميزانية، مشيرا إلى أن خفض الإنفاق الحكومي سيطال قطاعات السفر والسياحة والترفيه والرياضة.

وأضاف وزير المالية السعودي، ندرس إجراءات إضافية لخفض الإنفاق الحكومي، منوها بإطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، تعهدا بمواصلة دراسة ما يحتاجه القطاع.