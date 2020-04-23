شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 1% بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.98% رابحاً 64.19 نقطة ليصل إلى مستوى 6605.66 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.1% رابحاً 7.49 نقطة ليصل إلى مستوى 7801.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 103.9 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفع 168 سهما، فيما تراجع 17 سهماً.

وارتفع 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.87%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.58%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.57%، ثم قطاعى الخدمات التجارية والمهنية والنقل بنسبة 1.50%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.03%، ثم قطاعى التطبيقات وخدمات التقنية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاعى الاتصالات والطاقة بنسبة 0.59%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.56%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.45%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.44%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع إنتاج الأغذية وحيداً بنسبة 0.08%.

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وجاء سهم "أمانة للتأمين"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 4.34%، ثم سهم "البلاد" بنسبة 3.67%، فيما جاء سهم "ساسكو" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.13%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 1.70%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 1.54%.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية-صدق، عن آخر التطورات بخصوص تسجيل الشركة العربية للألياف الصناعية (إبن رشد)، مخصص هبوط فى قيمة الآلات والمعدات بمبلغ 2.8 مليار ريال سعودي، وقد قامت صدق بدراسة أثر هذا الحدث على تقييم حصتها المستثمرة فى ابن رشد البالغ نسبتها 1.56% من حصص رأس مال إبن رشد، وتبين وفقاً لنتائج دراسات التقييم أن الحصه المستثمرة قد تأثرت سلباً نتيجة هذا الحدث مما أدى إلى انخفاض فى كامل قيمة الحصة المستثمرة لتصبح (صفراً) كما فى 31/12/2019.

وقرر مجلس الإدارة مساء أمس الأربعاء، تكوين مخصص هبوط بصافى قيمة الاستثمار المقيدة بدفاتر (صدق) والبالغ قدره 66.5 مليون ريال سعودى ليعكس أثر هذا الانخفاض على صافى القيمة الدفترية لرصيد هذا الاستثمار بدفاتر صدق لتصبح (صفراً).