شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان ترتفع منهية خسائر امتدت 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، إذ غطى البائعون مراكزهم بعد أن انتعشت بورصة وول ستريت أمس بفضل وعود بمزيد من الإنقاذ الحكومي الأمريكي لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا الصحية.

وصعد المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 1.52 بالمئة إلى 19429.44 بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36 بالمئة إلى 1425.98 نقطة.

وكانت الأسهم التي تضررت بشدة من بداية العام من بين أكبر الرابحين، بما في ذلك شركة الإعلان دنتسو جروب وجيه.فرونت للتجزئة وإنبكس لتطوير النفط. وارتفعت أسهم الشركات الثلاث 6.6 بالمئة و8.3 بالمئة و6.1 بالمئة على الترتيب.

وأقبل المستثمرون على شراء الأسهم التي تركز على القيمة، والتي تتحرك عند مستويات رخيصة.

ومن بين أسهم القيمة، ارتفعت أسهم شركات الشحن، وصعد سهم كاواساكي كيسن 5.8 بالمئة وزاد سهم نيبون يوسن 5.7 بالمئة وصعد سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 5.6 بالمئة.

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كما ارتفعت أسهم شركات معدات النقل 2.4 بالمئة فيما ربح سهم هوندا موتور 3.9 بالمئة.

وقفزت أيضا أسهم بعض الشركات المرتبطة بقطاع أشباه الموصلات بعد أن ارتفعت نظيرتها الأمريكية بقوة، مع صعود مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 5.9 بالمئة في أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ السادس من أبريل.

وزاد سهم شين-إيتسو كيميكال 2.9 بالمئة فيما ربح سهم سكرين هولدينجز 3.2 بالمئة.

وصعد سهم سايبر إيجنت 6.8 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن نمو قوي في ربحها الفصلي بفضل انتعاش نشاط المقامرة.

وربح سهم زوزو 6.1 بالمئة بعد أن نشرت الشركة العاملة في بيع الأزياء بالتجزئة عبر الانترنت والتي يقودها رائد الأعمال الشهير يوساكو مايزاوا تقديرات للأرباح تشير إلى انتعاش في الإيرادات في الربع السابق.