شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 6 مليارات جنيه فى 20 دقيقة.. ومؤشرها الرئيسى يرتفع 2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقى نحو 6 مليارات جنيه بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 550.120 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 9998 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 1513 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 11634 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 3789 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 1125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 1085 نقطة.

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وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو 3 آلاف سهم، واشترى مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير 20 ألف سهم، كما اشترى مساهم رئيسى بشركة اميرالد للاستثمار العقارى 5 أسهم.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%.

وضمت قائمة الشركات التي تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى بلتون المالية القابضة، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، القناة للتوكيلات الملاحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، العربية لحليج الأقطان، التعمير والاستشارات الهندسية، مصر لصناعة الكيماويات.