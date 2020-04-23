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فيروس كورونا يدفع معنويات المستهلكين الألمان للتراجع إلى مستوى قياسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الخميس، أن معنويات المستهلكين الألمان بلغت مستوى قياسيا منخفضا مع اقتراب شهر مايو إذ تضررت معنويات المتسوقين جراء جائحة فيروس كورونا وتدابير احتواء التفشي.

وتراجع مؤشر جي.إف.كيه لمعنويات المستهلكين، الذي يستند إلى مسح يشمل ألفي ألماني، إلى -23.4 نقطة من مستوى معدل 2.3 في الشهر السابق.

والقراءة دون ما أشار إليه استطلاع للرأي أجرته رويترز لمحللين توقعوا انخفاضا أقل بكثير إلى -1.8.

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وقال رولف بويركل الباحث لدى جي.إف.كيه ومقره نورمبرج "المناخ الاستهلاكي في سقوط حر حاليا" مضيفا أن القيمة -23.4 غير مسبوقة في تاريخ مسح المناخ الاستهلاكي.

وقال "شركات التجزئة، والتصنيع، ومقدمو الخدمات يجب أن يتأهبوا لركود وشيك وشديد الحدة".

وستظل معنويات المستهلكين منخفضة في الأشهر المقبلة مع تخفيف تدابير احتواء التفشي على نحو بطئ فحسب.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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