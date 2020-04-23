شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاعات قيادية.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.58% خاسراً 27.160 نقطة ليصل إلى مستوى 4690.80 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.79% خاسراً 40.040 نقطة ليصل إلى مستوى 5034.34 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.03% خاسراً 1.130 نقطة ليصل إلى مستوى 4016.21 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.10%، خاسراً 4.070 نقطة ليصل إلى مستوى 3959.57 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 130.2 مليون سهم بقيمة 15.8 مليون دينار كويتى عبر 4064 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.04%.

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وجاء سهم "شركة التخصيص القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.76%، تليه شركة الشعبية الصناعية بنسبة 9.38%، ثم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 9.02%، فيما تصدر سهم "شركة الاستشارات المالية الدولية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.16% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 10.94%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.23%.

وفى سياق متصل أكد البنك الأهلى المتحد، أنه لم يتم إخطاره من قبل الأطراف المعنية الأخرى فى صفقة الاستحواذ من قبل بيت التمويل الكويتى، بأى تطورات جديدة فى هذا الصدد خارج نطاق مما سبق الإفصاح عنه من جانب البنك بشكل دورى، والتي كان آخرها اتفاق البنكان على التأجيل المؤقت للصفقة حتى ديسمبر 2020، نظراً لتأثيرات جائحة كورونا الاستثنائية على سير الأعمال فى دولة الكويت.

كما أكد البنك الأهلى المتحد، أنه سيعلن عن أي تطورات بخصوص الصفقة، حرصاً على الشفافية ومصالح مساهميه والمتعاملين معه والتزاماً بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك.