شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلى يدفع بورصة البحرين للمنطقة الحمراء بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسراً 0.56 نقطة ليصل إلى مستوى 1307.97 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بمستهل التعاملات، 1.2 مليون سهم بقيمة 191.4 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.32% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.48%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.47%.

Advertisements

وفى سياق متصل أكد البنك الأهلى المتحد، أنه لم يتم إخطاره من قبل الأطراف المعنية الأخرى فى صفقة الاستحواذ من قبل بيت التمويل الكويتى، بأى تطورات جديدة فى هذا الصدد خارج نطاق مما سبق الإفصاح عنه من جانب البنك بشكل دورى، والتي كان آخرها اتفاق البنكان على التأجيل المؤقت للصفقة حتى ديسمبر 2020، نظراً لتأثيرات جائحة كورونا الاستثنائية على سير الأعمال فى دولة الكويت.

كما أكد البنك الأهلى المتحد، أنه سيعلن عن أي تطورات بخصوص الصفقة، حرصاً على الشفافية ومصالح مساهميه والمتعاملين معه والتزاماً بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وفى سياق آخر قرر مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية، فى اجتماعه أمس الأول، تعيين يوسف صالح خلف كعضو فى مجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات، وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزى، كما أعلن عن استقالة خالد محمد على مطر من منصبه كعضو مجلس الإدارة وذلك لأسباب خاصة.