شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم الأوروبية قبيل بيانات أنشطة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد دفعة من تقارير عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع، حتى مع استعداد المستثمرين لبيانات تعكس تراجعا في نشاط الأعمال بسبب جائحة فيروس كورونا التي تعصف بالاقتصاد العالمي.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، متعافيا لليوم الثاني على التوالي بعدما أدى انهيار تاريخي في أسعار النفط إلى عمليات بيع في بداية الأسبوع.
وافتتحت مجموعة كريدي سويس موسم أرباح كبار المقرضين الأوروبيين في الربع الأول بتسجيل قفزة 75 بالمئة في الربح، لكنها حذرت من أن الوباء قد يؤثر على الأداء في بقية الفصول القادمة. وارتفعت أسهمها 2.5 بالمئة.
وقفز سهم إس.كيه.إف، أكبر مصنع للرولمان بلي في العالم، 7.5 بالمئة لتتصدر المؤشر بعد تسجيل أرباح تشغيلية أفضل من المتوقع في الربع الأول.
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