شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم ملاذ للتأمين (8020) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 8.40، ارتد منه ارتفاعاً على اثر ثبات هذا الدعم المهم 8.40، ليقلص من خسائره ويغلق على انخفاض بنسبة بلغت -0.35% بما يعادل -0.03 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 8.40، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 8.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.25 ومستوى المقاومة 9.00.