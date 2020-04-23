شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت أم القرى يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أسمنت أم القرى (3005) على ارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.52% بما يعادل 0.26 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 18.96، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 16.02.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.02 ومستوى المقاومة 18.96.
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