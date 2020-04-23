شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت اليمامة يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت اليمامة (3020) في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 18.00، ليستهدف مستوى الدعم 15.40. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.80 ومستوى المقاومة 19.10.

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