شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء طوكيوم يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الانماء طوكيوم (8312) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما استفاد السهم بالدعم الإيجابي الذي تلقاه من استناده لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.50، ليستهدف مستوى المقاومة 13.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 13.00.