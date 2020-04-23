شكرا لقرائتكم خبر عن فالكم يستقر بلا تغيير – تحليل صباحي – 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم فالكم (9400) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط تداولات هادئة مستقرة، وسط معاناته من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 28.60، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 26.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.00 ومستوى المقاومة 28.60.
كانت هذه تفاصيل خبر فالكم يستقر بلا تغيير – تحليل صباحي – 23-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.