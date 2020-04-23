شكرا لقرائتكم خبر عن فالكم يستقر بلا تغيير – تحليل صباحي – 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم فالكم (9400) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط تداولات هادئة مستقرة، وسط معاناته من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 28.60، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 26.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.00 ومستوى المقاومة 28.60.