شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فتيحي (4180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.33% بما يعادل 0.12 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.59، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 8.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.80 ومستوى المقاومة 9.45.