شكرا لقرائتكم خبر عن الصمعاني يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الصمعاني (9504) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليعيد السهم اختبار مستوى المقاومة المحوري 105.20، ليحقق مكاسب قوية بلغت نسبتها 9.83% بما يعادل 9.40 نقطة، كما يلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 105.20، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 90.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 90.00 ومستوى المقاومة 117.00.