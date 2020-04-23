شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع المواد الأساسية يرتفع لتعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع المواد الأساسية (TMTI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.91% بما يعادل 35.20 نقطة ليستقر المؤشر في نهاية التداولات على مستوى 3,883.66، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 3,989.82، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 3,463.19. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3,717.94 ومستوى المقاومة 3,989.82.

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