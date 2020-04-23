شكرا لقرائتكم خبر عن بي سي آي يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بي سي آي (1210) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.11% بما يعادل 0.22 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 20.50، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 19.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.00 ومستوى المقاومة 20.50.