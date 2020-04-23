شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تعين إتش إس بي سي وبنك ياباني لتنسيق محادثات قرض بـ10 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عينت شركة أرامكو السعودية بنك إتش إس بي سي والبنك الياباني SMBC لتنسيق محادثات قرض بـ10 مليارات دولار.

وكانت شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، قد أجرت محادثات أولية في 15 أبريل الماضي، مع بنوك لاقتراض نحو 10 مليارات دولار للمساعدة في تمويل استحواذها على حصة 70% في شركة سابك، بحسب ما أفادت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز.

Advertisements

وكانت "أخبار اليوم" قد أكدت في تقرير سابق أن هذا الاستحواذ يعد ركيزة أساس لشركتي "سابك" و"أرامكو" في تطوير قطاع البتروكيماويات بالسعودية، كما يعزز التوافق في الأهداف من أجل إنشاء شركة عالمية رائدة في قطاع الكيماويات.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 330.69 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 416.52 مليار ريال في العام 2018.

وعزت الشركة الانخفاض في الأرباح إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة المتعلقة بشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6.00 مليارات ريال ( 1.60 مليار دولار).