شكرا لقرائتكم خبر عن الجدعان: السعودية تدرس عودة حركة الاقتصاد بشكل تدريجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن وزير المالية محمد الجدعان، أن الحكومة السعودية تقوم بدراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إذا سمحت الظروف الصحية.

وأوضح أن هناك لجانا تعمل على مجموعة مسارات، الأول هو الصحة، والنقطة الثانية هي التدرج، وسيكون الفتح تحت المراقبة الصحية، بحسب العربية.

وأشار إلى أن من المهم أن يعي الناس أن أي إجراءات لفتح الاقتصاد، قد تتبعها إعادة الإغلاق كما يحذر منه في تجارب دولية، ونعمل مع عدد من الدول في التنسيق في مثل هذه التجارب بشأن فتح الاقتصاد.

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وقال الجدعان في مؤتمر صحافي بالرياض مخصص لمستجدات جائحة كورونا، إن الحكومة وفرت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، 47 مليار ريال لوزارة الصحة، وجزء منها جرى استخدامه فعليا وجرى شراء المستلزمات بما فيها المتطلبات التي يطلبها العالم كله، وبات الطلب عليها عالياً عالميا.

وأكد أن المملكة لم تدخر جهدا وبذلت الغالي والنفيس، لكي تضمن لمواطنيها أن يتمتعوا بأعلى معايير الرعاية الصحية والوقائية، فالهم الأول لقيادة المملكة هو صحة المواطن.

يشار إلى أن محمد بن عبدالله الجدعان أكد في تصريحات سابقة، أن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة، نظراً إلى قوة مركزها المالي، واحتياطاتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبياً.

وتوقع الجدعان أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2020، أسوأ ركود، وأنه سيكون أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية.