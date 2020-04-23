شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تدرج أذون خزانة حكومية بـ70 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت بورصة البحرين، أنه سيتم إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار "186.5 مليون دولار"، لأجل 3 أشهر، وبعائد 2.27%.

وأوضحت البورصة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها ستقوم بإدراج تلك الأذون الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في السوق المالي اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، وتستحق في 22 يوليو المقبل.

وكشف المركزي أمس عن تغطية الإصدار رقم 68 من أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 100 مليون دينار.

وأوضح المركزي، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن فترة استحقاق تلك الأذون 12 شهراً تبدأ فـي 23 أبريل 2020 وتنتهي في 22 من الشهر ذاته في عام 2021.