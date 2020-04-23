شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تحدد مواعيد العمل في رمضان والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت بورصة البحرين، عن أوقات جلسات التداول خلال شهر رمضان المبارك لتبدأ من الساعة 9:45 صباحاً حتى الواحدة ظهراً كل يوم بتوقيت البلاد.
وأوضحت البورصة في بيان، على موقعها الإلكتروني، أن الفترة التمهيدية ستبدأ من 9:45 صباحاً حتى 10:00 صباحاً، على أن تبدأ الفترة الرئيسية من 10:00 صباحاً حتى 1:00 بعد الظهر.
وذكرت البورصة أن أوقات الدوام الرسمي في البورصة ستكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر.
وأغلق مؤشر البحرين العام تعاملات أمس، متراجعاً بنسبة 0.32% إلى مستوى 1308.53 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لإجمالي الأسهم إلى 8.23 مليار دينار.
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