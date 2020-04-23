شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية اليوم الخميس وسط التطلع لإقرار الكونجرس الأمريكي حزمة إغاثة جديدة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا والتوقعات بأن تقدم بلدان أخرى على اعتماد المزيد من التحفيز.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.53% ليربح 7.40 نقطة ويصل إلى المستوى 1,414.30، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.67% ليربح هو الأخر 128.00 نقطة ويصل إلى المستوى 19,265.95.

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أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.18% ليخسر 7.09 نقطة ويصل إلى المستوى 3,832.29، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.10% ليخسر هو الأخر 2.95 نقطة ويصل إلى المستوى 2,841.03.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.28% ليربح 67.82 نقطة ويصل إلى المستوى 23,961.18، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.57% ليربح هو الأخر 10.79 نقطة ويصل إلى المستوى 1,906.94.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.70% ليربح 73.12 نقطة ويصل إلى المستوى 10,490.79، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.21% ليخسر 10.85 نقطة ويصل إلى المستوى 5,210.40.