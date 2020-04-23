شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 355% زيادة في واردات مصر من البترول الخام في شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار النفط العالمية تقلبات غير مسبوقة، نتيجة الأزمة الاقتصادية المترتبة على تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي هوت بأسعار النفط قبل يومين إلى مستويات سالبة نتيجة ارتفاع المعروض من النفط وتراجع الطلب العالمي، وهو ما يعد فرصة مواتية للشراء لمن يرغب.

أظهرت بيانات حكومية، أن شهر يناير الماضي شهد ارتفاعا في حجم الواردات المصرية من البترول الخام قياسا بالفترات السابقة، حيث سجل إجمالي الواردات نحو 553.6 مليون دولار، مقابل 121.5 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 432.1 مليون دولار، وزيادة نسبية بلغت 355.6%.

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وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات البترول الخام تصدرت قائمة السلع التي ارتفعت قيمة وارداتها في يناير الماضي، وتخطت قيمة واردات مصر من القمح والتي بلغت 283.8 مليون دولار في نفس الشهر.

وهبطت أسعار النفط مجددا أمس الأربعاء، وتراجع خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعانى السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب على كل شىء من البنزين إلى وقود الطائرات بسبب تفشى فيروس كورونا، ونزل خام القياس العالمى برنت 24% فى الجلسة السابقة ليلامس 15.98 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ يونيو 1999، وجرى تداول الخام بانخفاض 2.70 دولار أو 14% إلى 16.63 دولار.

وتعاني السوق العالمية نتيجة الخلل في العرض والطلب مما أدى لانخفاض سعر البترول ووصل الاستهلاك إلى 60 مليون برميل فى اليوم، وتم الاتفاق فى منظمة الأوبك إلى تخفيض نسبة الإنتاج إلى 10%.