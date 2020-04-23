شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة السيارات: المبيعات تراجعت أكثر من 70٪ فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء السبع عضو شبعة السيارات باتحاد الغرف التجارية ان مبيعات السيارات الجديدة تراجعت منذ أزمة كورونا بنسبة تتراوح بين 70-80٪، مشيرا إلى أن مبيعات السيارات توقفت تماما منذ غلق باب التراخيص منذ شهر.

وطالب السبع بضرورة إيجاد آلية سريعة لإعادة فتح التراخيص أمام السيارات الجديدة فقط، حيث انها لن تزيد في مصر كلها عن 400 سيارة يوميا وبالتالي لن تكون هناك تكدسات بوحدات المرور، موضحا انه يمكن أن تكون الوحدة مفتوحة فقط للفحص الفني خاصة وأنه يمكن حاليا ان يدفع مالك السيارة وان ينهي جميع الإجراءات المادية من خلال الانترنت.

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وعن أسعار السيارات حاليا أوضح السبع ان سوق السيارات في العالم كله لم تتضح ملامحه حتى الآن حيث أن العديد من المصانع والموردين والمستوردين متوقفين تماما عن الشراء خاصة وان تكاليف الشحن تتضاعفت كثيرة في ظل أزمة كورونا ولذلك فإن المعروض بالأسواق قليل جدا بالإضافة إلى تراجع الطلب أيضا وهذا يجعل السوق مبهما.

وأضاف السبع ان اسعار السيارات في مصر قد تشهد ارتفاعا بعد عودة السوق لطبيعته وخاصة وان الكميات الموجودة حاليا من السيارات لن تزيد خلال فترة الأزمة ولكن بعد انتهائها قد تشهد ارتفاعا حتى تدور عجلة البيع والشراء مرة أخرى.