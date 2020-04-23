الفضة تبدأ بإيجابية – تحليل - 23-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الفضة تداولات اليوم بإيجابية ليخترق مستوى 15.08 ويحاول الثبات فوقه، مما يقدّم إشارات على محاولة السعر إبطال مفعول نموذج الرأس والكتفين المكتمل مسبقاً والتوجه لاستئناف الاتجاه التصحيحي الصاعد، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية قد تضغط على السعر للانخفاض من جديد.
لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يحدد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 15.08، حيث إن الثبات دونه سيضغط على السعر للتوجه نحو 14.17 كهدف سلبي أول، بينما تأكيد اختراقه سيقود السعر لزيارة مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 16.00 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.80 والمقاومة 15.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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