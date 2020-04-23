الارشيف / الاقتصاد

الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة – تحليل - 23-04-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة – تحليل - 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالتذبذب عند المقاومة المحورية 0.9730، ويجد صعوبة في اختراقها حتى الآن، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لاختراق هذا المستوى وتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 0.9900.

 

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.9680.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9670 والمقاومة 0.9800

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة – تحليل - 23-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا