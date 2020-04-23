شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة – تحليل - 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالتذبذب عند المقاومة المحورية 0.9730، ويجد صعوبة في اختراقها حتى الآن، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لاختراق هذا المستوى وتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 0.9900.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.9680.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9670 والمقاومة 0.9800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد