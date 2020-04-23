شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يزحف نحو الأسفل – تحليل - 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية هادئة ليتحرك دون المتوسط المتحرك 50 من جديد، ليسجّل مستويات قمم منخفضة تدعم فرص استمرار السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 0.6236 لتأكيد التوجه نحو 0.6097 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.6407.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6220 والمقاومة 0.6380
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يزحف نحو الأسفل – تحليل - 23-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.