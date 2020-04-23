شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يزحف نحو الأسفل – تحليل - 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية هادئة ليتحرك دون المتوسط المتحرك 50 من جديد، ليسجّل مستويات قمم منخفضة تدعم فرص استمرار السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 0.6236 لتأكيد التوجه نحو 0.6097 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.6407.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6220 والمقاومة 0.6380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط