شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف انخفاض سعر عقود خام برنت يوم أمس قرب مستوى 16.00 دولار، وارتد صعوداً بشكل ملحوظ ليبدأ تصحيحاً صاعداً للانخفاض الذي بدأه من مناطق 36.35، ونلاحظ أن السعر تخطى مستوى 20.76 ليفتح الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الصاعد المتوقع خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو 23.74 كمحطة تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، واختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 26.15 كهدف تالي، مع الانتباه إلى أن كسر 20.76 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 25.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد