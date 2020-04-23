شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف انخفاض سعر عقود خام برنت يوم أمس قرب مستوى 16.00 دولار، وارتد صعوداً بشكل ملحوظ ليبدأ تصحيحاً صاعداً للانخفاض الذي بدأه من مناطق 36.35، ونلاحظ أن السعر تخطى مستوى 20.76 ليفتح الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الصاعد المتوقع خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو 23.74 كمحطة تالية.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، واختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 26.15 كهدف تالي، مع الانتباه إلى أن كسر 20.76 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 25.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 23-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.