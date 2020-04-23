شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي – تحليل - 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس وأجرى محاولة لاختراق مستوى 14.25، لكنه انخفض ليستقر حول هذا المستوى، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بميل صاعد في إشارة لتوجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، حيث نرجّح استهداف مستويات 16.65 ثم 19.05 كأهداف تصحيحية تالية.

وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد تداولات إيجابية جديدة اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 14.25 والثبات دونه سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 13.00 والمقاومة 19.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد