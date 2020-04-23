الذهب يستأنف الارتفاع – تحليل - 23-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب مكاسب جيدة يوم أمس واستقر فوق حاجز 1700.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الأول عند 1747.43، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى مناطق 1780.00.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 1678.45، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1635.80 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1695.00 والمقاومة 1740.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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