شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 23-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي على دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة ويبدأ بالارتفاع من هناك، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي الآن، مما يشكّل حافز جيد يدعم فرص اختراق مستوى 1.4264 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1.4350 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق 1.4145، حيث إن كسر هذا المستوى سيدفع السعر لاختبار مستوى 1.4015 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4120 والمقاومة 1.4270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد